RÉVEILLON DU NOUVEL AN AUX 3T ! CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
RÉVEILLON DU NOUVEL AN AUX 3T ! CAFE THEATRE LES 3T Toulouse mercredi 31 décembre 2025.
RÉVEILLON DU NOUVEL AN AUX 3T !
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le théâtre des 3T vous invite à célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance plus que festive ! Un beau moment de fête, de rire et de convivialité !
Pour clôturer l’année en beauté, les 3T vous proposent une soirée exceptionnelle !
9 spectacles à l’affiche joués sur 3 horaires (18h45, 21h ou 23h) du rire, des accents, du suspens, des émotions… À vous de choisir le bon moment !
Champagne et chocolats fins des douceurs à savourer pendant le spectacle en trinquant à l’aube de la nouvelle année. Le passage à l’an 2025 à minuit pile, célébrez le nouvel an avec les comédiens, en direct et en toute convivialité !
Au programme
18h45
Le meilleur de l’homme c’est sa femme
Venise sous la neige
Aéro malgré lui
21h00
A vies contraires
Le Grand Hôtel
Une semaine pals plus !
23h00
La bonne surprise !
La rançon du succès
Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort .
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Théâtre des 3T invites you to celebrate the arrival of the new year in a festive atmosphere! A great time of festivities, laughter and conviviality!
L’événement RÉVEILLON DU NOUVEL AN AUX 3T ! Toulouse a été mis à jour le 2025-12-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE