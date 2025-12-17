RÉVEILLON DU NOUVEL AN AUX 3T ! CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

RÉVEILLON DU NOUVEL AN AUX 3T !

Le théâtre des 3T vous invite à célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance plus que festive ! Un beau moment de fête, de rire et de convivialité !

Pour clôturer l’année en beauté, les 3T vous proposent une soirée exceptionnelle !

9 spectacles à l’affiche joués sur 3 horaires (18h45, 21h ou 23h) du rire, des accents, du suspens, des émotions… À vous de choisir le bon moment !

Champagne et chocolats fins des douceurs à savourer pendant le spectacle en trinquant à l’aube de la nouvelle année. Le passage à l’an 2025 à minuit pile, célébrez le nouvel an avec les comédiens, en direct et en toute convivialité !

Au programme

18h45

Le meilleur de l’homme c’est sa femme

Venise sous la neige

Aéro malgré lui

21h00

A vies contraires

Le Grand Hôtel

Une semaine pals plus !

23h00

La bonne surprise !

La rançon du succès

Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

English :

Théâtre des 3T invites you to celebrate the arrival of the new year in a festive atmosphere! A great time of festivities, laughter and conviviality!

