Réveillon du nouvel an avec l’Association Les rêves de Théo Salle des fêtes Les Andelys

Réveillon du nouvel an avec l’Association Les rêves de Théo

L’association Les rêves de Théo organise le réveillon de l’an 2026 le mercredi 31 décembre 2025 à la salle des fêtes des Andelys à partir de 19h30. Soirée dansante animée par DJ Fred.

Buvette sur place et tombola.

Réservez vo(s)tre place avant le 20 décembre auprès de Mme Sabrina Le Guen au 06 78 54 86 43 ou de Mme Lorenzi au 02 32 54 32 06. .

