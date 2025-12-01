Réveillon du Nouvel An rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier
Réveillon du Nouvel An rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An
rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le comité des fêtes vous convie à passer le réveillon autour d’un repas et animé par l’orchestre Michel Virlogeux.
.
rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 10 76 99
English :
The Comité des fêtes invites you to spend New Year’s Eve with a meal and live music by Michel Virlogeux.
German :
Das Festkomitee lädt Sie ein, den Silvesterabend bei einem Essen zu verbringen, das von dem Orchester Michel Virlogeux musikalisch umrahmt wird.
Italiano :
Il comitato dei festeggiamenti vi invita a trascorrere la notte di Capodanno con un pasto e la musica dal vivo di Michel Virlogeux.
Espanol :
La comisión de festejos le invita a pasar la Nochevieja con una comida y la música en directo de Michel Virlogeux.
L’événement Réveillon du Nouvel An Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2025-11-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région