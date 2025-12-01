Réveillon du Nouvel An rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier

Réveillon du Nouvel An

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le comité des fêtes vous convie à passer le réveillon autour d’un repas et animé par l’orchestre Michel Virlogeux.

.

+33 6 10 10 76 99

English :

The Comité des fêtes invites you to spend New Year’s Eve with a meal and live music by Michel Virlogeux.

German :

Das Festkomitee lädt Sie ein, den Silvesterabend bei einem Essen zu verbringen, das von dem Orchester Michel Virlogeux musikalisch umrahmt wird.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti vi invita a trascorrere la notte di Capodanno con un pasto e la musica dal vivo di Michel Virlogeux.

Espanol :

La comisión de festejos le invita a pasar la Nochevieja con una comida y la música en directo de Michel Virlogeux.

