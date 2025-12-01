Réveillon du nouvel an

Caillac Lot

Tarif : 98 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

2025-12-31

Soirée cabaret et dansante avec l’orchestre Gibann et Mathilde

Menu et service du traiteur La Chartreuse.

Caillac 46140 Lot Occitanie +33 6 45 26 58 72

