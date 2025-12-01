Réveillon du nouvel an Caillac
Réveillon du nouvel an Caillac mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du nouvel an
Caillac Lot
Tarif : 98 – 98 – EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Soirée cabaret et dansante avec l’orchestre Gibann et Mathilde
Menu et service du traiteur La Chartreuse.
Caillac 46140 Lot Occitanie +33 6 45 26 58 72
