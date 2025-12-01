Réveillon du Nouvel An Centre culturel Cercy-la-Tour

Réveillon du Nouvel An

Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Date(s) :

2025-12-31

Le comité des fêtes de Cercy-la-Tour organise son réveillon de la Saint-Sylvestre au Centre Culturel.

Menu de fête 80€ boissons comprises. Menu enfant 15€.

Le menu se compose de

– Apéritif avec ses toasts Verrine de homard aux aromates et guacamole foie gras de canard mi-cuit au Montbazillac

– Timbale de Saint-Jacques, sauce aux écrevisses et son croustillant

– Trou normand

Médaillon de Bresse marbré à la Tartufada, cylindre de pomme de terre et légumes croquants, clafoutis de carottes au caviar de Paris

– Assiette de fromages affinés et jeunes pousses

– Pavlova aux fruits exotiques

– Soupe à l’oignon.

Soirée animée par Cherry Disco

Réservations avant le 24 décembre 2025 au 03 86 50 55 99 03 86 50 59 96 cdfcercy@gmail.com Acompte de 40€ à la réservation.

Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 55 99 cdfcercy@gmail.com

