Réveillon du Nouvel An Centre culturel Cercy-la-Tour

Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 23:59:00
2025-12-31
Le comité des fêtes de Cercy-la-Tour organise son réveillon de la Saint-Sylvestre au Centre Culturel.
Menu de fête 80€ boissons comprises. Menu enfant 15€.
Le menu se compose de
– Apéritif avec ses toasts Verrine de homard aux aromates et guacamole foie gras de canard mi-cuit au Montbazillac
– Timbale de Saint-Jacques, sauce aux écrevisses et son croustillant
– Trou normand
Médaillon de Bresse marbré à la Tartufada, cylindre de pomme de terre et légumes croquants, clafoutis de carottes au caviar de Paris
– Assiette de fromages affinés et jeunes pousses
– Pavlova aux fruits exotiques
– Soupe à l’oignon.
Soirée animée par Cherry Disco
Réservations avant le 24 décembre 2025 au 03 86 50 55 99 03 86 50 59 96 cdfcercy@gmail.com Acompte de 40€ à la réservation.
Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 55 99 cdfcercy@gmail.com
