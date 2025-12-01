Réveillon du Nouvel An Centre Culturel Chabeuil

Réveillon du Nouvel An

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

pour les moins de 12 ans

Début : 2025-12-31 19:30:00

2025-12-31

Nouvel An 2025

Envie de le fêter dans une ambiance conviviale et festive.

Rejoignez le Comité des Fêtes de Chabeuil pour le fêter avec nous !

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 67 61 11 comitedesfetesdechabeuil@orange.fr

English :

New Year 2025

Want to celebrate in a friendly, festive atmosphere?

Join the Comité des Fêtes de Chabeuil to celebrate with us!

German :

Neues Jahr 2025

Haben Sie Lust, es in einer geselligen und festlichen Atmosphäre zu feiern?

Schließen Sie sich dem Comité des Fêtes de Chabeuil an, um es mit uns zu feiern!

Italiano :

Capodanno 2025

Volete festeggiare in un’atmosfera amichevole e festosa?

Unitevi al Comité des Fêtes de Chabeuil per festeggiare con noi!

Espanol :

Año Nuevo 2025

¿Quiere celebrarlo en un ambiente festivo y cordial?

Únase al Comité des Fêtes de Chabeuil para celebrarlo con nosotros

