Réveillon du Nouvel An Chaffois

Réveillon du Nouvel An

Salle des fêtes Chaffois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Date(s) :

2025-12-31

Les festivités sont lancées !!

Réservez dès à présent votre réveillon du nouvel an 2026 avant le 26 décembre !

Attention places limitées !!

Soirée animée par DJ Romain. .

Salle des fêtes Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

