Réveillon du Nouvel An Chaffois

Salle des fêtes Chaffois Doubs

Tarif : – –

Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 23:59:00

2025-12-31

Les festivités sont lancées !!
Réservez dès à présent votre réveillon du nouvel an 2026 avant le 26 décembre !
Attention places limitées !!

Soirée animée par DJ Romain.   .

Salle des fêtes Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

