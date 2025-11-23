Réveillon du nouvel an chez La Rose des Sables La Rose Des Sables Vernon
Réveillon du nouvel an chez La Rose des Sables La Rose Des Sables Vernon mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du nouvel an chez La Rose des Sables
La Rose Des Sables 29-31 avenue Île de France Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Envie de finir l’année en beauté ? La Rose des Sables vous invite à une soirée d’exception sous le signe de la fête, de la gourmandise et de la bonne humeur !
Menu festif à 50 € personne
Entrée trilogie festive avec foie gras, saumon et huîtres
Plat au choix sole meunière OU côte de bœuf OU souris d’agneau
Dessert trilogie gourmande avec tiramisu fruité, choux au caramel fleur de sel et délice chocolaté
Réservation obligatoire au 02.32.51.08.41
✨ Places limitées pensez à réserver vite ! ✨ .
La Rose Des Sables 29-31 avenue Île de France Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 08 41 larosedessablesinformation@gmail.com
English : Réveillon du nouvel an chez La Rose des Sables
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Réveillon du nouvel an chez La Rose des Sables Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération