Réveillon du nouvel an chez La Rose des Sables La Rose Des Sables Vernon

Réveillon du nouvel an chez La Rose des Sables

La Rose Des Sables 29-31 avenue Île de France Vernon Eure

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Envie de finir l’année en beauté ? La Rose des Sables vous invite à une soirée d’exception sous le signe de la fête, de la gourmandise et de la bonne humeur !

Menu festif à 50 € personne

Entrée trilogie festive avec foie gras, saumon et huîtres

Plat au choix sole meunière OU côte de bœuf OU souris d’agneau

Dessert trilogie gourmande avec tiramisu fruité, choux au caramel fleur de sel et délice chocolaté

Réservation obligatoire au 02.32.51.08.41

✨ Places limitées pensez à réserver vite ! ✨ .

La Rose Des Sables 29-31 avenue Île de France Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 08 41 larosedessablesinformation@gmail.com

