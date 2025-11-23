Réveillon du nouvel an chez l’Auberge du pêcheurs L’Auberge des Pêcheurs Port-Mort
L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort Eure
Envie de finir l’année en beauté ? L »Auberge du pêcheurs vous invite à une soirée d’exception sous le signe de la fête, de la gourmandise et de la bonne humeur ! Profitez d’une animation musicale avec pour Dj Cédric Leroy !
Menu festif à 110€ personne. Retrouvez le menu sur les photos.
Réservation obligatoire au 02.32.52.60.43
✨ Places limitées pensez à réserver vite ! ✨ .
L’Auberge des Pêcheurs 122 grande rue Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 2 32 52 60 43 adpecheurs.pm@gmail.com
