Réveillon du nouvel an chez LM La Brasserie LM La Brasserie Les Andelys

LM La Brasserie 32 avenue du Général De Gaulle Les Andelys Eure
Envie de finir l’année en beauté ? LM La Brasserie vous invite à une soirée d’exception sous le signe de la fête, de la gourmandise et de la bonne humeur ! Animation musicale assurée par Dominique Sorin de 19h30 à 4h00 — ambiance garantie !
Menu festif à 105 € personne
Apéritif (kir pétillant, punch ou whisky)
Entrée au choix millefeuille de foie gras ou soufflé de Saint-Jacques
Plat au choix magret de canard ou ballotine de bar
Fromages & douceurs sucrées
Champagne, vins rouges & blancs, café inclus
Réservation obligatoire au 02.32.54.21.48
✨ Places limitées pensez à réserver vite ! ✨ .
