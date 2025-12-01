Réveillon du nouvel an chez LM La Brasserie LM La Brasserie Les Andelys

Réveillon du nouvel an chez LM La Brasserie

LM La Brasserie 32 avenue du Général De Gaulle Les Andelys Eure

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Envie de finir l’année en beauté ? LM La Brasserie vous invite à une soirée d’exception sous le signe de la fête, de la gourmandise et de la bonne humeur ! Animation musicale assurée par Dominique Sorin de 19h30 à 4h00 — ambiance garantie !

Menu festif à 105 € personne

Apéritif (kir pétillant, punch ou whisky)

Entrée au choix millefeuille de foie gras ou soufflé de Saint-Jacques

Plat au choix magret de canard ou ballotine de bar

Fromages & douceurs sucrées

Champagne, vins rouges & blancs, café inclus

Réservation obligatoire au 02.32.54.21.48

✨ Places limitées pensez à réserver vite ! ✨ .

LM La Brasserie 32 avenue du Général De Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 21 48 lm.labrasserie@gmail.com

