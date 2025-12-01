Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes Couloumé-Mondebat
Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes Couloumé-Mondebat mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An
Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat Gers
Le Comité des Fêtes de Couloumé Mondebat Bières vous propose de passer le réveillon du 31 décembre dans le foyer de Mondebat.
Cette année ils accueillent la sono Podium Gillou qui mettra l’ambiance sur la piste de danse!
Le menu sera présenté en buffet comme l’année dernière !
Au menu
Déclinaison de verrines et son pâté en croute
Axoa de veau & pommes de terre
Salade
Fromage
Forêt noire
Une coupe de champagne
Vin Compris
Inscription obligatoire, limité à 85 places.
Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie +33 6 48 63 64 59 com-couloumemondebat@orange.fr
English :
The Comité des Fêtes de Couloumé Mondebat Bières invites you to spend New Year’s Eve in the Mondebat foyer.
This year, the Podium Gillou sound system will set the mood on the dance floor!
The menu will be presented as a buffet, just like last year!
On the menu:
Declinaison of verrines and pâté en croute
Axoa of veal & potatoes
Salad
Cheese
Black forest
A glass of champagne
Wine included
Registration required, limited to 85 places.
