Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes Couloumé-Mondebat

Réveillon du Nouvel An

Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat Gers

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Comité des Fêtes de Couloumé Mondebat Bières vous propose de passer le réveillon du 31 décembre dans le foyer de Mondebat.

Cette année ils accueillent la sono Podium Gillou qui mettra l’ambiance sur la piste de danse!

Le menu sera présenté en buffet comme l’année dernière !

Au menu

Déclinaison de verrines et son pâté en croute

Axoa de veau & pommes de terre

Salade

Fromage

Forêt noire

Une coupe de champagne

Vin Compris

Inscription obligatoire, limité à 85 places.

.

Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie +33 6 48 63 64 59 com-couloumemondebat@orange.fr

English :

The Comité des Fêtes de Couloumé Mondebat Bières invites you to spend New Year’s Eve in the Mondebat foyer.

This year, the Podium Gillou sound system will set the mood on the dance floor!

The menu will be presented as a buffet, just like last year!

On the menu:

Declinaison of verrines and pâté en croute

Axoa of veal & potatoes

Salad

Cheese

Black forest

A glass of champagne

Wine included

Registration required, limited to 85 places.

L’événement Réveillon du Nouvel An Couloumé-Mondebat a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65