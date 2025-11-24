Réveillon du nouvel an | Coux et Bigaroque Coux et Bigaroque-Mouzens

Réveillon du nouvel an | Coux et Bigaroque

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Le comité des fêtes du Coux-Mouzens vous propose une soirée haute en couleurs pour le passage à la nouvelle année !

Rdv le 31 décembre à partir de 20h00 à la salle des fêtes du Coux.

Au programme, repas dansant animé par l’orchestre Weekend.

Menu par les Traiteurs du Céou adulte 80€ enfant 20€

Le comité des fêtes du Coux-Mouzens vous propose une soirée haute en couleurs pour le passage à la nouvelle année !

Rdv le 31 décembre à partir de 20h00 à la salle des fêtes du Coux.

Au programme, repas dansant animé par l’orchestre Weekend.

Menu par les Traiteurs du Céou

– Soupe de champagne

Amuse-bouches Saumon Velouté de cèpes Magret fourrée au foie gras

Entrées Foie gras et sa figue sur pain aux noix Tatin de la mer

– Trou périgourdin

Plats Suprême de pintade sauce morilles Râpé de pommes de terre Purée de panais

– Salade verte Fromage

Trilogie de desserts Baba au rhum Gâteau au chocolat Tiramisu

– Café Bouteille de vin

Menu adulte 80€ enfant 20€

Inscription obligatoire avant le 27 décembre 06 17 58 08 24 ou 06 26 75 36 14 (heures des repas)

Règlement à l’inscription. .

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 08 24

English : Réveillon du nouvel an | Coux et Bigaroque

The Coux-Mouzens Festival Committee invites you to a colorful New Year’s Eve party!

We look forward to seeing you on December 31st from 8:00 pm at the Coux village hall.

On the program: dinner and dancing with the Weekend orchestra.

Menu by Traiteurs du Céou: adults 80? children 20?

German : Réveillon du nouvel an | Coux et Bigaroque

Das Festkomitee von Coux-Mouzens lädt Sie zu einem farbenfrohen Abend zum Jahreswechsel ein!

Treffpunkt ist am 31. Dezember ab 20 Uhr im Festsaal von Le Coux.

Auf dem Programm steht ein Tanzessen, das vom Orchester Weekend begleitet wird.

Menü von Traiteurs du Céou: Erwachsene 80 Kinder 20

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Coux-Mouzens organizza una coloratissima festa di Capodanno!

L’evento avrà inizio il 31 dicembre alle ore 20.00 presso la sala del villaggio di Coux.

In programma: cena e balli con la Weekend band.

Menù dei Traiteurs du Céou: adulti 80? bambini 20?

Espanol : Réveillon du nouvel an | Coux et Bigaroque

La comisión de fiestas de Coux-Mouzens organiza una colorida fiesta de Nochevieja

El acto comenzará el 31 de diciembre a las 20.00 horas en la sala de fiestas del pueblo de Coux.

En el programa: cena y baile con la banda Weekend.

Menú a cargo de Traiteurs du Céou: adultos 80? niños 20?

L’événement Réveillon du nouvel an | Coux et Bigaroque Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2025-11-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne