Réveillon du Nouvel An de Roullet Saint Estèphe Roullet-Saint-Estèphe

Réveillon du Nouvel An de Roullet Saint Estèphe

Salle des fêtes Roullet-Saint-Estèphe Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Rendez-vous pour notre deuxième réveillon du Comité des Fêtes. Un délicieux repas préparé par Les Tontons de Bordeaux et une ambiance de folie avec DJ Romain, qui nous fera danser jusqu’au décompte de la nouvelle année 2026.

Salle des fêtes Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 34 62 05

English :

Rendezvous for our second Comité des Fêtes New Year’s Eve party. A delicious meal prepared by Les Tontons de Bordeaux and a crazy atmosphere with DJ Romain, who will keep us dancing until the countdown to the new year 2026.

German :

Wir treffen uns zu unserem zweiten Silvesterabend des Festkomitees. Ein köstliches Essen, zubereitet von Les Tontons de Bordeaux, und eine ausgelassene Stimmung mit DJ Romain, der uns bis zum Herunterzählen des neuen Jahres 2026 tanzen lassen wird.

Italiano :

Unitevi a noi per la seconda festa di Capodanno organizzata dal Comité des Fêtes. Un pasto delizioso preparato da Les Tontons de Bordeaux e un’atmosfera folle con DJ Romain, che ci farà ballare fino al conto alla rovescia per il nuovo anno 2026.

Espanol :

Acompáñanos en nuestra segunda fiesta de Nochevieja organizada por el Comité des Fêtes. Una deliciosa comida preparada por Les Tontons de Bordeaux y un ambiente de locura con DJ Romain, que nos mantendrá bailando hasta la cuenta atrás del nuevo año 2026.

