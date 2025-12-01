Réveillon du Nouvel An des amis de l’Arédie Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente
Réveillon du Nouvel An des amis de l’Arédie Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An des amis de l’Arédie
Salle de la Combe 152 Rue Jean et Constant Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : 78 – 78 – 78 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
L’Association Les Amis de L’Arédie organise le réveillon du nouvel an. Venez fêter avec nous le passage à 2026 autour d’un repas festif et une soirée de folie.
.
Salle de la Combe 152 Rue Jean et Constant Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 14 82 accueil@cscsal-aredien.com
English :
The Association Les Amis de L’Arédie is organizing a New Year’s Eve party. Come and celebrate with us the passage to 2026 over a festive meal and a wild evening.
German :
Der Verein Les Amis de L?Arédie organisiert den Neujahrsempfang. Feiern Sie mit uns den Übergang ins Jahr 2026 bei einem festlichen Essen und einem verrückten Abend.
Italiano :
L’Associazione Les Amis de L’Arédie organizza una festa di Capodanno. Venite a festeggiare con noi il passaggio al 2026 con un pasto festivo e una serata folle.
Espanol :
La Asociación Les Amis de L’Arédie organiza una fiesta de Nochevieja. Ven a celebrar con nosotros la transición a 2026 con una comida festiva y una noche loca.
L’événement Réveillon du Nouvel An des amis de l’Arédie Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême