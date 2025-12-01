Réveillon du Nouvel An des amis de l’Arédie Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente

Réveillon du Nouvel An des amis de l’Arédie

Tarif : 78 – 78 – 78 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

L’Association Les Amis de L’Arédie organise le réveillon du nouvel an. Venez fêter avec nous le passage à 2026 autour d’un repas festif et une soirée de folie.

Salle de la Combe 152 Rue Jean et Constant Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 14 82 accueil@cscsal-aredien.com

English :

The Association Les Amis de L’Arédie is organizing a New Year’s Eve party. Come and celebrate with us the passage to 2026 over a festive meal and a wild evening.

German :

Der Verein Les Amis de L?Arédie organisiert den Neujahrsempfang. Feiern Sie mit uns den Übergang ins Jahr 2026 bei einem festlichen Essen und einem verrückten Abend.

Italiano :

L’Associazione Les Amis de L’Arédie organizza una festa di Capodanno. Venite a festeggiare con noi il passaggio al 2026 con un pasto festivo e una serata folle.

Espanol :

La Asociación Les Amis de L’Arédie organiza una fiesta de Nochevieja. Ven a celebrar con nosotros la transición a 2026 con una comida festiva y una noche loca.

L’événement Réveillon du Nouvel An des amis de l’Arédie Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême