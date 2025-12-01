Réveillon du nouvel an du comité Animagnax Salle Marcel Pagnol Magnac-sur-Touvre

Réveillon du nouvel an du comité Animagnax

Salle Marcel Pagnol Rue de Coubertin Magnac-sur-Touvre Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Dîner, musique, ambiance de folie venez célébrer le Nouvel An avec nous lors d’une soirée unique, animée par notre DJ !

Salle Marcel Pagnol Rue de Coubertin Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine animagnax@gmail.com

English :

Dinner, music and a crazy atmosphere: come and celebrate New Year?s Eve with us for a unique evening, hosted by our DJ!

L’événement Réveillon du nouvel an du comité Animagnax Magnac-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême