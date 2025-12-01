Réveillon du nouvel an du comité Animagnax Salle Marcel Pagnol Magnac-sur-Touvre
Réveillon du nouvel an du comité Animagnax Salle Marcel Pagnol Magnac-sur-Touvre mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du nouvel an du comité Animagnax
Salle Marcel Pagnol Rue de Coubertin Magnac-sur-Touvre Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Dîner, musique, ambiance de folie venez célébrer le Nouvel An avec nous lors d’une soirée unique, animée par notre DJ !
.
Salle Marcel Pagnol Rue de Coubertin Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine animagnax@gmail.com
English :
Dinner, music and a crazy atmosphere: come and celebrate New Year?s Eve with us for a unique evening, hosted by our DJ!
L’événement Réveillon du nouvel an du comité Animagnax Magnac-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême