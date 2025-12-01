Réveillon du Nouvel An Duppigheim

Réveillon du Nouvel An

Cette année encore, Le Moul’1 vous invite à vivre un Réveillon d’exception un Dîner-Show mêlant gastronomie, spectacle et émotion. Suivi d’une expérience culinaire en 9 étapes.

Là où la fête devient art.

Plongez dans une atmosphère feutrée et festive, où chaque détail est pensé pour faire de votre passage en 2026 un moment inoubliable. Une soirée d’émotions et de saveurs.

Dès votre arrivée, nos performers vous accueillent avec une coupe de champagne, accompagnés d’un violoniste live dans un univers élégant et chaleureux.

À 20h, le dîner débute pour tous une expérience culinaire en 9 étapes, rythmée par un show aérien acrobatique, un violoniste, un DJ et nos performers pour un spectacle sur mesure. Réservation Deux créneaux sont disponibles 19h ou 19h30.

Réservation exclusivement par téléphone T

Menu Signature

Pré-Amuse-Bouche Rosace de saumon gravlax, voile de crème au citron délicatement acidulée

Amuse-Bouche Huître nacrée, sabayon au champagne, fine touche iodée

Première Entrée Foie gras poêlé, chutney de fruits de saison, perles de mangue et pain d’épices doré

Seconde Entrée Langoustine rôtie sur cressonade veloutée, jus de coques crémé et éclats de caviar de hareng

Trou Normand Granité de tamarin et citron au champagne millésimé

Plat Signature Roulade de veau aux champignons forestiers, jus corsé au poivre noir, purée de carottes caramélisées et créations gourmandes du chef

Intermède Fromager Brie de Meaux affiné, harmonie de fruits frais et confiture maison

Finale Sucrée Harmonie subtile de marron, chocolat noir intense et clémentine en fraîcheur

Mignardises L’ultime gourmandise du chef .

English :

Once again this year, Le Moul?1 invites you to experience an exceptional New Year’s Eve: a Dinner Show combining gastronomy, spectacle and emotion. Followed by a 9-step culinary experience.

German :

Auch in diesem Jahr lädt Sie Le Moul?1 zu einem außergewöhnlichen Silvesterabend ein: eine Dinner-Show, die Gastronomie, Show und Emotionen miteinander verbindet. Anschließend folgt ein kulinarisches Erlebnis in 9 Etappen.

Italiano :

Anche quest’anno, Le Moul?1 vi invita a vivere un Capodanno eccezionale: una cena spettacolo che unisce gastronomia, intrattenimento ed emozione. Seguito da un’esperienza culinaria in 9 tappe.

Espanol :

Un año más, Le Moul?1 le invita a vivir una Nochevieja excepcional: una Cena Espectáculo que combina gastronomía, espectáculo y emoción. Seguido de una experiencia culinaria en 9 etapas.

