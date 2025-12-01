Réveillon du Nouvel An ESPARROS Esparros

Réveillon du Nouvel An

ESPARROS Au restaurant Le Relais d’Esparros Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Envie de terminer l’année autour d’une belle soirée gourmande et conviviale ? Le Relais d’Esparros vous propose son menu spécial Réveillon du 31 décembre.

59€ par personne, coupe de champagne à minuit.

Déroulé de la soirée 20h 22h Apéritif 22h 23h30 Repas À partir de 23h30 Place à la fête pour celles et ceux qui souhaitent prolonger.

Musique assurée par nos soins. Réservations au 05 62 49 00 56. Places limitées pensez à réserver !

.

ESPARROS Au restaurant Le Relais d’Esparros Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 49 00 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to end the year with a delicious and convivial evening? Le Relais d?Esparros offers you its special New Year’s Eve menu for December 31st.

59? per person, glass of champagne at midnight.

Course of the evening: 8pm ? 22h Aperitif 22h ? 23h30 Meal From 23h30 Party time for those who wish to stay longer.

Music provided by us. Reservations on 05 62 49 00 56. Places are limited, so book early!

L’événement Réveillon du Nouvel An Esparros a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65