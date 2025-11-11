Réveillon du nouvel an grande Rue Fouqueure

Réveillon du nouvel an

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

.

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Réveillon du nouvel an Fouqueure a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente