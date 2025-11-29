Réveillon du nouvel an Salle des fêtes Gastes
Réveillon du nouvel an
Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes Landes
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Le comité des fêtes organise son réveillon du nouvel an à la salle des fêtes de Gastes.
Repas du réveillon et soirée .
Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 37 30
