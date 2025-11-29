Réveillon du Nouvel An Hôtel AGAPA Restaurant Le Bélouga Perros-Guirec

Réveillon du Nouvel An Hôtel AGAPA Restaurant Le Bélouga

12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Une soirée rythmée par le duo La Belle et Le Blues.

MENU DU RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE || 299€ *

Une balade en cinq temps

*Tarif par personne et hors boissons.

Réservation obligatoire. .

