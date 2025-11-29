Réveillon du Nouvel An Hôtel AGAPA Restaurant Le Bélouga Perros-Guirec
Réveillon du Nouvel An Hôtel AGAPA Restaurant Le Bélouga
12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor
2025-12-31
Une soirée rythmée par le duo La Belle et Le Blues.
MENU DU RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE || 299€ *
Une balade en cinq temps
*Tarif par personne et hors boissons.
Réservation obligatoire. .
+33 2 96 49 01 10
