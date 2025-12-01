Réveillon du Nouvel an Jougne

Réveillon du Nouvel an

Chalet du Pisteur Jougne Doubs

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Date(s) :

2025-12-31

La fin d’année approche à grands pas, et l’éternelle question annuelle où est ce qu’on va faire nouvel an ?? commence à se poser. Alors VOUS Locaux, vacanciers, amoureux de Piquemiette, voici la proposition de réponse que nous vous offrons !!!

Avec ou sans neige, on ne change pas l’ADN du chalet du pisteur avec cette ambiance chaleureuse, cette convivialité mais aussi sa simplicité.

Un espace pour danser …. Chanter… rigoler… se rencontrer… sera installé ! Évidemment la musique sera au rendez vous pour fêter dignement le passage a la nouvelle année.

En ce qui concerne la route nous suivrons l’évolution de la météo. Des jalons ont été installés et celle ci sera déneigée si le manteau blanc s’installe d’ici là !

(Bien sûr pneus neiges obligatoires)

Nous vous attendons nombreux et avec impatience !!!

En attendant toute l’équipe du chalet du pisteur vous souhaite un beau mois de décembre et de belles fêtes de Noël. .

Chalet du Pisteur Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 49 37 09 pl.tyrode@gmail.com

