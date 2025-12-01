Réveillon du nouvel an le FC Alixan Alixan
Réveillon du nouvel an le FC Alixan
Salle polyvalante Alixan Drôme
Début : 2025-12-31 19:30:00
Cette année encore le Football Club Alixan organise son réveillon du Nouvel an.
L’animation musicale et dansante sera assurée par Master Night.
Salle polyvalante Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 42 63 50
Once again this year, the Alixan Football Club is organizing its New Year’s Eve party.
Musical entertainment and dancing will be provided by Master Night.
