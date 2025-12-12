Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes Le Pian-sur-Garonne
Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes Le Pian-sur-Garonne mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An
Salle des fêtes 39 Rue Grande Rue Le Pian-sur-Garonne Gironde
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
Date : 2025-12-31
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le réveillon du 31 Décembre est organisé par MAMIE TRAITEUR. La soirée sera animée par THE NATSHOW FAMILY.
MENU ADULTE
Kir de bienvenue et son trio d’amuse bouches
Crème brûlée potimarron, sorbet châtaigne
Tarte tatin de canard confit et son jus d’ail monté au beurre, chips de parmesan
Trio de fromages et sa mesclun
Macaron glaçé façon profiterole vanille framboise
Café
1 verre de vin compris
1 coupe de champagne
Soupe à l’oignon
MENU ENFANT (jusqu’à 12 ans)
Rillette de saumon
Burger de canard et ses frites maison
Glace surprise
Réservation jusqu’au 20 décembre. .
Salle des fêtes 39 Rue Grande Rue Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 77 79 99 sebastien-provost33@orange.fr
