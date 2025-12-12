Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes Le Pian-sur-Garonne

Réveillon du Nouvel An

Salle des fêtes 39 Rue Grande Rue Le Pian-sur-Garonne Gironde

2025-12-31

2025-12-31

2025-12-31

Le réveillon du 31 Décembre est organisé par MAMIE TRAITEUR. La soirée sera animée par THE NATSHOW FAMILY.

MENU ADULTE

Kir de bienvenue et son trio d’amuse bouches

Crème brûlée potimarron, sorbet châtaigne

Tarte tatin de canard confit et son jus d’ail monté au beurre, chips de parmesan

Trio de fromages et sa mesclun

Macaron glaçé façon profiterole vanille framboise

Café

1 verre de vin compris

1 coupe de champagne

Soupe à l’oignon

MENU ENFANT (jusqu’à 12 ans)

Rillette de saumon

Burger de canard et ses frites maison

Glace surprise

Réservation jusqu’au 20 décembre. .

Salle des fêtes 39 Rue Grande Rue Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 77 79 99 sebastien-provost33@orange.fr

