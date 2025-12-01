Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes des Bouchoux Les Bouchoux

Réveillon du Nouvel An

Salle des fêtes des Bouchoux 2 rue de Très la Ville Les Bouchoux Jura

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 23:30:00

2025-12-31

Rendez-vous le 31 décembre 2025 à 20H, à la salle des fêtes des Bouchoux pour le réveillon du Nouvel An, organisé par l’Amicale des Sapeurs-pompiers des Couloirs.

60€ le repas et boissons comprises & animation musicale.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 30€ pour les plus de 12 ans.

Menu visualisable sur l’affiche.

Réservation au 06.60.13.37.46, ou par mail à l’adresse suivante amicalelescouloirs@gmail.com avant le 25 décembre. .

Salle des fêtes des Bouchoux 2 rue de Très la Ville Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 13 37 46 amicalelescouloirs@gmail.com

