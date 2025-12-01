Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes des Bouchoux Les Bouchoux
Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes des Bouchoux Les Bouchoux mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An
Salle des fêtes des Bouchoux 2 rue de Très la Ville Les Bouchoux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 23:30:00
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon du Nouvel An
Rendez-vous le 31 décembre 2025 à 20H, à la salle des fêtes des Bouchoux pour le réveillon du Nouvel An, organisé par l’Amicale des Sapeurs-pompiers des Couloirs.
60€ le repas et boissons comprises & animation musicale.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 30€ pour les plus de 12 ans.
Menu visualisable sur l’affiche.
Réservation au 06.60.13.37.46, ou par mail à l’adresse suivante amicalelescouloirs@gmail.com avant le 25 décembre. .
Salle des fêtes des Bouchoux 2 rue de Très la Ville Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 13 37 46 amicalelescouloirs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réveillon du Nouvel An
L’événement Réveillon du Nouvel An Les Bouchoux a été mis à jour le 2025-12-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE