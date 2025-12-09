Réveillon du nouvel An l’Auberge du Noyer Londigny
Réveillon du nouvel An l’Auberge du Noyer Londigny mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du nouvel An
l’Auberge du Noyer Rue des tilleuls Londigny Charente
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Dîner de 18h à 20h30
Musique et danse de 20h jusque tard dans la nuit
.
l’Auberge du Noyer Rue des tilleuls Londigny 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 29 05 07
English :
Dinner from 6pm to 8:30pm
Music and dancing from 8pm until late into the night
L’événement Réveillon du nouvel An Londigny a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente