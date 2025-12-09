Réveillon du nouvel An l’Auberge du Noyer Londigny

Réveillon du nouvel An

l’Auberge du Noyer Rue des tilleuls Londigny Charente

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Dîner de 18h à 20h30

Musique et danse de 20h jusque tard dans la nuit

l’Auberge du Noyer Rue des tilleuls Londigny 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 29 05 07

English :

Dinner from 6pm to 8:30pm

Music and dancing from 8pm until late into the night

