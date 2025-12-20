Réveillon du Nouvel An Écurie Pondi Équitation Malguénac
Réveillon du Nouvel An Écurie Pondi Équitation Malguénac mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An
Écurie Pondi Équitation Fetan Faven Malguénac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Célébrez la nouvelle année dans une ambiance festive à l’écurie !
Réservation obligatoire. .
Écurie Pondi Équitation Fetan Faven Malguénac 56300 Morbihan Bretagne +33 6 42 28 99 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Réveillon du Nouvel An Malguénac a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté