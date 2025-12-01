Réveillon du Nouvel An Restaurant Le Saint Jean Nanteuil-en-Vallée

Réveillon du Nouvel An

Restaurant Le Saint Jean Place de l’église Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

.

Restaurant Le Saint Jean Place de l’église Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 30 14 20

L’événement Réveillon du Nouvel An Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente