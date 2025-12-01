Réveillon du Nouvel an Salle des fêtes Nanteuil-en-Vallée

Réveillon du Nouvel an

Salle des fêtes Moutardon Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

.

Salle des fêtes Moutardon Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 84 40 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Réveillon du Nouvel an Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente