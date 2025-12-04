Réveillon du Nouvel An O’Groin Che Nonsard-Lamarche

Réveillon du Nouvel An O’Groin Che

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon du Nouvel An O'Groin Che

Mercredi 31 décembre, dès 11h et jusqu’au bout de la nuit !

Le O’Groin Che vous accueille pour un réveillon festif et gourmand repas, snacking, buvette, musique… et une ambiance festive et conviviale jusqu’au bout de la nuit !

Venez célébrer le passage à la nouvelle année en famille ou entre amis, dans une atmosphère chaleureuse au bord du lac de Madine.

Uniquement sur réservation

06 81 37 95 95

ogroinche@gmail.comTout public

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est
ogroinche@gmail.com

English :

new Year’s Eve ? O’Groin Che

Wednesday, December 31, from 11am until dawn!

The O’Groin Che welcomes you for a festive and gourmet New Year’s Eve: meals, snacks, refreshments, music? and a festive and convivial atmosphere until the end of the night!

Celebrate New Year’s Eve with family and friends in a warm and friendly atmosphere on the shores of Lac de Madine.

By reservation only

06 81 37 95 95

ogroinche@gmail.com

