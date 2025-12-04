Réveillon du Nouvel An O’Groin Che Nonsard-Lamarche
Réveillon du Nouvel An O'Groin Che Nonsard-Lamarche mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An O’Groin Che
Nonsard-Lamarche Meuse
Début : Mercredi 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon du Nouvel An O'Groin Che
Mercredi 31 décembre, dès 11h et jusqu'au bout de la nuit !
Le O'Groin Che vous accueille pour un réveillon festif et gourmand repas, snacking, buvette, musique… et une ambiance festive et conviviale jusqu'au bout de la nuit !
Venez célébrer le passage à la nouvelle année en famille ou entre amis, dans une atmosphère chaleureuse au bord du lac de Madine.
Uniquement sur réservation
06 81 37 95 95
ogroinche@gmail.com
Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est
English :
New Year's Eve O'Groin Che
Wednesday, December 31, from 11am until dawn!
The O'Groin Che welcomes you for a festive and gourmet New Year's Eve: meals, snacks, refreshments, music and a festive and convivial atmosphere until the end of the night!
Celebrate New Year's Eve with family and friends in a warm and friendly atmosphere on the shores of Lac de Madine.
By reservation only
06 81 37 95 95
ogroinche@gmail.com
