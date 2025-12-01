Réveillon du Nouvel An par Le Conifer rue du lac Labergement-Sainte-Marie

Réveillon du Nouvel An par Le Conifer

rue du lac Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Date(s) :

2025-12-31

Organisée par le Coni’fer, rejoignez-nous pour une soirée inoubliable !

Ouverture des portes 19h

Début du service 20h30

Réservation obligatoire avant le 20 décembre

Au programme, ambiance festive animée par Lydie Mougin et in délicieux menu fait maison

Menu du Réveillon

Apéritif

Amuses bouches

Assiette de 3 saumons

Gratin d’écrevisses

Trou berrichon

Suprême de volaille farci, sauce aux morilles, accompagné de sa garniture

Assortiment de fromage

Dessert glacé

Café .

rue du lac Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 35 87 44

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre par Le Conifer

L’événement Réveillon du Nouvel An par Le Conifer Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS