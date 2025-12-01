Réveillon du Nouvel An par Le Conifer rue du lac Labergement-Sainte-Marie
Réveillon du Nouvel An par Le Conifer rue du lac Labergement-Sainte-Marie mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An par Le Conifer
rue du lac Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 23:59:00
Date(s) :
2025-12-31
Organisée par le Coni’fer, rejoignez-nous pour une soirée inoubliable !
Ouverture des portes 19h
Début du service 20h30
Réservation obligatoire avant le 20 décembre
Au programme, ambiance festive animée par Lydie Mougin et in délicieux menu fait maison
Menu du Réveillon
Apéritif
Amuses bouches
Assiette de 3 saumons
Gratin d’écrevisses
Trou berrichon
Suprême de volaille farci, sauce aux morilles, accompagné de sa garniture
Assortiment de fromage
Dessert glacé
Café .
rue du lac Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 35 87 44
English : Réveillon de la Saint-Sylvestre par Le Conifer
L’événement Réveillon du Nouvel An par Le Conifer Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS