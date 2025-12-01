Réveillon du Nouvel an Restaurant le Peyrinois Peyrins
Réveillon du Nouvel an Restaurant le Peyrinois Peyrins mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel an
Restaurant le Peyrinois Grand Rue Peyrins Drôme
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le Peyrinois organise la soirée du Nouvel An autour d’un menu savoureux.
Restaurant le Peyrinois Grand Rue Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 26 85 41 lepeyrinois@gmail.com
English :
Le Peyrinois organizes the New Year’s Eve party around a tasty menu.
L’événement Réveillon du Nouvel an Peyrins a été mis à jour le 2025-12-27 par Valence Romans Tourisme