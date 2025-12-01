Réveillon du Nouvel an Restaurant le Peyrinois Peyrins

Réveillon du Nouvel an

Restaurant le Peyrinois Grand Rue Peyrins Drôme

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le Peyrinois organise la soirée du Nouvel An autour d’un menu savoureux.

Restaurant le Peyrinois Grand Rue Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 26 85 41 lepeyrinois@gmail.com

English :

Le Peyrinois organizes the New Year’s Eve party around a tasty menu.

L’événement Réveillon du Nouvel an Peyrins a été mis à jour le 2025-12-27 par Valence Romans Tourisme