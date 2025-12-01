Réveillon du nouvel an Salle des fêtes Poligny

Réveillon du nouvel an

Salle des fêtes Place des Déportés Poligny Jura

Tarif : 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le restaurant le Casta, vous propose une soirée festive pour le réveillon.

Au menu

coup de Champagne

Amuse-bouche

Roulade de Saumon fumé, fromage frais et herbes fraîches

Foie gras de canard, chutney poire et piment chipotle

Suprême de volaille et sa sauce aux morilles

Galette de pommes de terre, tombée de légumes

Pause galcée

Pièce montée de fromages affinés

Entremet mandarine, spéculoos

Café

Réservation fortement conseillée .

Salle des fêtes Place des Déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 02 76 Contact@lecasta.fr

