Réveillon du nouvel an Salle des fêtes Poligny mercredi 31 décembre 2025.
Salle des fêtes Place des Déportés Poligny Jura
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le restaurant le Casta, vous propose une soirée festive pour le réveillon.
Au menu
coup de Champagne
Amuse-bouche
Roulade de Saumon fumé, fromage frais et herbes fraîches
Foie gras de canard, chutney poire et piment chipotle
Suprême de volaille et sa sauce aux morilles
Galette de pommes de terre, tombée de légumes
Pause galcée
Pièce montée de fromages affinés
Entremet mandarine, spéculoos
Café
Réservation fortement conseillée .
Salle des fêtes Place des Déportés Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 02 76 Contact@lecasta.fr
