RÉVEILLON DU NOUVEL AN

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2025-12-31

Célébrons ensemble 2026 ! Venez fêter le réveillon du nouvel an chez Romain au Bistrot des Cévennes ! Un buffet avec huîtres, foie gras, saumon, mignardises et bûche vous sera proposé. Feu d’artifice à minuit ! Rendez-vous à partir de 19h. Sur réservation.

Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 66 89 52 82

English :

Let’s celebrate 2026 together! Come and celebrate New Year’s Eve at Romain’s Bistrot des Cévennes! A buffet with oysters, foie gras, salmon, mignardises and bûche will be served. Fireworks at midnight! Rendezvous from 7pm. Reservations required.

L’événement RÉVEILLON DU NOUVEL AN Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-12-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère