Réveillon du Nouvel An Saint-Germain

Réveillon du Nouvel An

La Comédie Saint-Germain Saint-Germain Aube

Tarif : 149 – 149 – 149 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:00:00

fin : 2025-12-31 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Repas prestige, Dj, spectacle d’hypnose, surprises… tous les facteurs sont réunis pour vous faire passer une soirée inoubliable dans cette salle de spectacle de la Comédie Saint Germain décorée pour l’occasion.

Une soirée unique, remplis de surprises jusqu’au bout de la nuit !



>> Les réservations sont ouvertes places limitées www.blkproduction.fr .

La Comédie Saint-Germain Saint-Germain 10120 Aube Grand Est +33 3 25 42 41 13 contact@blkproduction.fr

