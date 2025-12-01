Réveillon du Nouvel An Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan

Réveillon du Nouvel An

Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : 99 – 99 – 99 EUR

boissons non comprises

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon du Nouvel An à Saint-Sulpice-de-Royan une soirée sous le signe disco paillettes !

Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 73 71 36 comitedesfetes.ssr@gmail.com

English :

New Year’s Eve in Saint-Sulpice-de-Royan: a glittering disco party!

