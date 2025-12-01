Réveillon du Nouvel An Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan
Réveillon du Nouvel An Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan mercredi 31 décembre 2025.
Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime
Tarif : 99 – 99 – 99 EUR
boissons non comprises
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon du Nouvel An à Saint-Sulpice-de-Royan une soirée sous le signe disco paillettes !
Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 73 71 36 comitedesfetes.ssr@gmail.com
English :
New Year’s Eve in Saint-Sulpice-de-Royan: a glittering disco party!
