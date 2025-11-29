Réveillon du Nouvel An Saubion

Réveillon du Nouvel An Saubion mercredi 31 décembre 2025.

Salle des Fêtes Saubion Landes

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année à Saubion !
Venez célébrer le passage à la nouvelle année à l’occasion de la soirée organisée par l’Amicale Saubionnaise menu gastronomique, animation toutes danses avec Coup d’éclat , Christine et Antonio !   .

Salle des Fêtes Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 46 73 61 

Come and celebrate the New Year in Saubion!

