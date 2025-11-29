Réveillon du Nouvel An Saubion
Réveillon du Nouvel An Saubion mercredi 31 décembre 2025.
Salle des Fêtes Saubion Landes
Venez fêter la nouvelle année à Saubion !
Venez célébrer le passage à la nouvelle année à l’occasion de la soirée organisée par l’Amicale Saubionnaise menu gastronomique, animation toutes danses avec Coup d’éclat , Christine et Antonio ! .
Salle des Fêtes Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 46 73 61
Come and celebrate the New Year in Saubion!
