Réveillon du Nouvel An

Salle des Fêtes Saubion Landes

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année à Saubion !

Venez célébrer le passage à la nouvelle année à l’occasion de la soirée organisée par l’Amicale Saubionnaise menu gastronomique, animation toutes danses avec Coup d’éclat , Christine et Antonio ! .

Salle des Fêtes Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 46 73 61

English :

Come and celebrate the New Year in Saubion!

L’événement Réveillon du Nouvel An Saubion a été mis à jour le 2025-11-27 par OTI LAS