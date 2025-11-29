Réveillon du Nouvel An Saubrigues

Réveillon du Nouvel An

Salle La Mamisèle Saubrigues Landes

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter le nouvel an à la Mamisèle à Saubrigues !

Salle La Mamisèle Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 04 53 33

English :

Come and celebrate New Year’s Eve at La Mamisèle in Saubrigues!

