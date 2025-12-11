Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes Trentels

Réveillon du Nouvel An

Salle des fêtes 80 Rue de la Mairie Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon du nouvel an animé par Pascal Chatel organisé par la société de chasse.

Réveillon du nouvel an animé par Pascal Chatel organisé par la société de chasse.

Réservation avant le 22 décembre. .

Salle des fêtes 80 Rue de la Mairie Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 05 25 58

English : Réveillon du Nouvel An

New Year’s Eve entertainment by Pascal Chatel organized by the hunting club.

L’événement Réveillon du Nouvel An Trentels a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot