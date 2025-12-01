Réveillon du Rugby Marans Salle polyvalente Marans

Réveillon du Rugby Marans

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter le Réveillon avec le Rugby de Marans pour une soirée conviviale! Ce repas festif promet convivialité et moment de détente. Les DJ et animateurs SLV MBS Productions serons présent pour animer votre soirée. Ne manquez pas cet événement !

.

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 06 46 arm@rugbymarans.fr

English :

Come and celebrate New Year’s Eve with Rugby de Marans for a convivial evening! This festive meal promises conviviality and relaxation. DJs and entertainers SLV MBS Productions will be on hand to liven up the evening. Don’t miss this event!

L’événement Réveillon du Rugby Marans Marans a été mis à jour le 2025-11-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin