Réveillon ensemble et solidaire Salle du cercle (derrière le cinéma) Parthenay

Réveillon ensemble et solidaire

Salle du cercle (derrière le cinéma) 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Sandra, Sylvain, Romane et Laëtitia vous convient à célébrer le réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle, près du Cinéma le Foyer à Parthenay.

Dans une salle chauffée, venez partager un bon repas et participer à cette soirée à l’ambiance décontractée. Chacun apporte ses couverts, assiettes, verres, ainsi que les boissons.

Vous pouvez également prévoir des jeux de société et des jeux de cartes pour prolonger la soirée.

Sylvain se propose de venir vous chercher et vous ramener si besoin.

Soirée ouverte aux personnes seules ou couples isolés, en partenariat avec la Banque alimentaire.

Sur inscription avant le 20 décembre. .

Salle du cercle (derrière le cinéma) 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 72 34

English : Réveillon ensemble et solidaire

