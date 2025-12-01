Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réveillon et repas africains Saint-Lô

4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche

Début : 2025-12-31 19:30:00
Rendez-vous le 31 décembre prochain dès 19h30 à la salle Allende de Saint-Lô pour la 16e édition du réveillon africain !

Réservations au 06 06 82 96 09 ou 06 60 32 26 97.   .

4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 06 82 96 09 

