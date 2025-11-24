Réveillon La Tour-Blanche-Cercles

Réveillon La Tour-Blanche-Cercles mercredi 31 décembre 2025.

La Tour-Blanche-Cercles Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon animé par le DJ Max 60€
La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 48 71 66 

English : Réveillon

New Year’s Eve entertainment by DJ Max 60?

German : Réveillon

Silvesterparty mit DJ Max 60?

Italiano :

Intrattenimento di Capodanno a cura di DJ Max 60?

Espanol : Réveillon

Nochevieja amenizada por DJ Max 60?

L’événement Réveillon La Tour-Blanche-Cercles a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne