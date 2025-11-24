Réveillon La Tour-Blanche-Cercles
Réveillon La Tour-Blanche-Cercles mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon
La Tour-Blanche-Cercles Dordogne
Tarif : 60€
Date : 2025-12-31
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon animé par le DJ Max 60€
La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 48 71 66
English : Réveillon
New Year’s Eve entertainment by DJ Max 60?
German : Réveillon
Silvesterparty mit DJ Max 60?
Italiano :
Intrattenimento di Capodanno a cura di DJ Max 60?
Espanol : Réveillon
Nochevieja amenizada por DJ Max 60?
