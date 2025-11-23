Réveillon Lalanne-Trie
Réveillon Lalanne-Trie mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon
LALANNE-TRIE Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Menu Réveillon 48€.
.
LALANNE-TRIE Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 55 36 91
English :
New Year’s Eve menu 48?
German :
Silvestermenü 48?
Italiano :
Menu Réveillon 48?
Espanol :
Menu Réveillon 48?
L’événement Réveillon Lalanne-Trie a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65