Réveillon Lalanne-Trie

Réveillon Lalanne-Trie mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon

LALANNE-TRIE Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées

Tarif : 48€

Date : mercredi 31 décembre 2025
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Menu Réveillon 48€.
LALANNE-TRIE Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 55 36 91 

English :

New Year’s Eve menu 48?

German :

Silvestermenü 48?

Italiano :

Menu Réveillon 48?

Espanol :

Menu Réveillon 48?

L’événement Réveillon Lalanne-Trie a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65