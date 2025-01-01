Réveillon Le Temple Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien

Réveillon Le Temple

Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Et pour le dernier jour de l’année qu’est-ce que ça dit???

Venez faire la fête au Temple le 31 décembre à partir de 19h30 dans une ambiance endiablée!

✔️ Menu en 6 temps

✔️ Coupette incluse au dessert

✔️ Confetti et cotillon sur du bon son

.

Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 34 47

English :

false

L’événement Réveillon Le Temple Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-12-02 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme