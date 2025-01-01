Réveillon Le Temple Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien
Réveillon Le Temple Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon Le Temple
Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-01-01
Date(s) :
2025-12-31
Et pour le dernier jour de l’année qu’est-ce que ça dit???
Venez faire la fête au Temple le 31 décembre à partir de 19h30 dans une ambiance endiablée!
✔️ Menu en 6 temps
✔️ Coupette incluse au dessert
✔️ Confetti et cotillon sur du bon son
.
Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 34 47
English :
false
L’événement Réveillon Le Temple Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-12-02 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme