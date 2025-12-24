Réveillon magique du 31, Place de Verdun Pau

Réveillon magique du 31

Place de Verdun Pelouses de verdun Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Une soirée du 31 placée sous le signe de la magie et de l’enchantement ! Quand un des plus beaux chapiteaux d’Europe se transforme en cabaret pour 2 spectacles événement ! .

Place de Verdun Pelouses de verdun Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réveillon magique du 31

L’événement Réveillon magique du 31 Pau a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Pau