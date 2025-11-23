Réveillon Monsaguel
Réveillon Monsaguel mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon
Salle des fêtes Monsaguel Dordogne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Venez fêter le Réveillon avec nous !
Au menu
– Salade de gésiers et foie
– Huîtres en supplément (avec supplément)
– Trou normand
– Poularde farcie avec pommes de terre sarladaises
– Fromage et salade
– Bûche pâtissière
Apéritif offert, vin compris, et buvette sur place.
Soirée animée par un DJ.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Monsaguel 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 49 61 36
