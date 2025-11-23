Réveillon Monsaguel

Réveillon

Salle des fêtes Monsaguel Dordogne

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez fêter le Réveillon avec nous !

Au menu

– Salade de gésiers et foie

– Huîtres en supplément (avec supplément)

– Trou normand

– Poularde farcie avec pommes de terre sarladaises

– Fromage et salade

– Bûche pâtissière

Apéritif offert, vin compris, et buvette sur place.

Soirée animée par un DJ.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Monsaguel 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 49 61 36

