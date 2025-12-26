RÉVEILLON MONTFERRIER-SUR-LEZ, Montferrier-sur-Lez

RÉVEILLON MONTFERRIER-SUR-LEZ

Chemin des Tennis Montferrier-sur-Lez Hérault

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Cette année encore, Montferrier vous invite à fêter le réveillon du 31 décembre dans la joie et la bonne humeur !

Rendez-vous dès 20h à l’Espace culturel Le Devézou pour une soirée exceptionnelle qui promet d’être inoubliable.

Au programme un spectacle cabaret éblouissant, suivi d’une ambiance dansante assurée par l’orchestre de Jean-Pierre Sardi, qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Et pour régaler vos papilles, le Traiteur Le Délice des Princes proposera un menu raffiné et gourmand (détails sur le site internet).

La soirée au tarif de 100 € pour les Montferriérains et 125 € pour les extérieurs est l’occasion de partager un moment festif, convivial et chaleureux pour accueillir ensemble la nouvelle année 2026 !

À noter que les réservations sont obligatoires et se font en Mairie.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du réveillon montferrérain ambiance, danse et gastronomie seront au rendez-vous ! .

Chemin des Tennis Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again this year, Montferrier invites you to celebrate New Year’s Eve on December 31st in a spirit of joy and good cheer!

Join us at 8pm at the Espace culturel Le Devézou for an exceptional evening that promises to be unforgettable.

