Reveillon Nouvel an CAPVERN Capvern

Reveillon du Nouvel an
Menu 100% Sud Ouest
Réveillon 100% festif
65 euros
Réservation obligatoire au 06 95 96 53 45
CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 96 53 45 

English :

New Year’s Eve
Menu 100% Sud Ouest
100% festive New Year’s Eve
65 euros
Reservations required on 06 95 96 53 45

German :

Silvester und Neujahr
Menü zu 100% aus dem Südwesten
100% festlicher Silvesterabend
65 Euro
Reservierung erforderlich unter 06 95 96 53 45

Italiano :

Capodanno
Menu 100% sud-ovest
100% Capodanno di festa
65 euro
Prenotazione obbligatoria al numero 06 95 96 53 45

Espanol :

Nochevieja
Menú 100% suroeste
Nochevieja 100% festiva
65 euros
Reserva obligatoria en el 06 95 96 53 45

