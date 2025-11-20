Reveillon Nouvel an CAPVERN Capvern
Reveillon Nouvel an CAPVERN Capvern mercredi 31 décembre 2025.
Reveillon Nouvel an
CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Reveillon du Nouvel an
Menu 100% Sud Ouest
Réveillon 100% festif
65 euros
Réservation obligatoire au 06 95 96 53 45
CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 96 53 45
English :
New Year’s Eve
Menu 100% Sud Ouest
100% festive New Year’s Eve
65 euros
Reservations required on 06 95 96 53 45
German :
Silvester und Neujahr
Menü zu 100% aus dem Südwesten
100% festlicher Silvesterabend
65 Euro
Reservierung erforderlich unter 06 95 96 53 45
Italiano :
Capodanno
Menu 100% sud-ovest
100% Capodanno di festa
65 euro
Prenotazione obbligatoria al numero 06 95 96 53 45
Espanol :
Nochevieja
Menú 100% suroeste
Nochevieja 100% festiva
65 euros
Reserva obligatoria en el 06 95 96 53 45
