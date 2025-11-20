Reveillon Nouvel an CAPVERN Capvern

Reveillon Nouvel an

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Reveillon du Nouvel an

Menu 100% Sud Ouest

Réveillon 100% festif

65 euros

Réservation obligatoire au 06 95 96 53 45

.

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 96 53 45

English :

New Year’s Eve

Menu 100% Sud Ouest

100% festive New Year’s Eve

65 euros

Reservations required on 06 95 96 53 45

German :

Silvester und Neujahr

Menü zu 100% aus dem Südwesten

100% festlicher Silvesterabend

65 Euro

Reservierung erforderlich unter 06 95 96 53 45

Italiano :

Capodanno

Menu 100% sud-ovest

100% Capodanno di festa

65 euro

Prenotazione obbligatoria al numero 06 95 96 53 45

Espanol :

Nochevieja

Menú 100% suroeste

Nochevieja 100% festiva

65 euros

Reserva obligatoria en el 06 95 96 53 45

L’événement Reveillon Nouvel an Capvern a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65