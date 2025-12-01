Réveillon nouvel an ZI Bonvallon Guénin
ZI Bonvallon Restaurant Le Bon Vallon Guénin Morbihan
Début : 2025-12-31 19:00:00
Le restaurant Le Bon Vallon vous propose une soirée avec ambiance musicale et animations de 19h à 4h du matin avec cotillons et décorations.
Menu à 75€ sur réservation. .
ZI Bonvallon Restaurant Le Bon Vallon Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 10 40
