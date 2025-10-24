RÉVEILLON NOUVEL AN MONTPELLIER EN FÊTE Montpellier

RÉVEILLON NOUVEL AN MONTPELLIER EN FÊTE

491 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Une soirée élégante, festive et conviviale pour célébrer la nouvelle année !

Vivez une expérience unique à Montpellier pour le passage en 2026 avec Montpellier en Fête, lors d’un réveillon de la Saint-Sylvestre placé sous le signe de l’élégance et de la bonne humeur.

Une soirée élégante, festive et conviviale pour célébrer la nouvelle année !

Vivez une expérience unique à Montpellier pour le passage en 2026 avec Montpellier en Fête, lors d’un réveillon de la Saint-Sylvestre placé sous le signe de l’élégance et de la bonne humeur.

Au programme

Cocktail dînatoire raffiné préparé par un traiteur local

Ambiance musicale et dansante tout au long de la soirée

Un lieu au décor moderne et cosy, idéal pour célébrer la nouvelle année dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Que vous veniez entre amis, en famille, en solo ou en couple, cette soirée vous promet une fin d’année inoubliable au cœur de Montpellier, dans une ambiance bienveillante et élégante.

de 19h30 à 2h du matin

Tarif 80€ par personne Cocktail Apéritif + Cocktail dînatoire (buffet froid, chaud et sucré avec boissons comprises) + Soirée dansante + Coupe de champagne et cotillons à minuit .

491 Avenue de Vanières Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

English :

An elegant, festive and convivial evening to celebrate the New Year!

Enjoy a unique experience in Montpellier for the transition to 2026 with Montpellier en Fête, a New Year?s Eve party with elegance and good humor.

German :

Ein eleganter, festlicher und geselliger Abend, um das neue Jahr zu feiern!

Erleben Sie mit Montpellier en Fête ein einzigartiges Erlebnis in Montpellier zum Jahreswechsel 2026. Der Silvesterabend steht ganz im Zeichen von Eleganz und guter Laune.

Italiano :

Una serata elegante, festosa e conviviale per festeggiare il nuovo anno!

Vivete un’esperienza unica a Montpellier per il passaggio al 2026 con Montpellier en Fête, durante una festa di Capodanno all’insegna dell’eleganza e del buon umore.

Espanol :

¡Una velada elegante, festiva y distendida para celebrar el Año Nuevo!

Viva una experiencia única en Montpellier con motivo de la transición a 2026 con Montpellier en Fête, durante una fiesta de Nochevieja llena de elegancia y buen humor.

L’événement RÉVEILLON NOUVEL AN MONTPELLIER EN FÊTE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER